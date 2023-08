Un ambientólogo es clarísimo al hablar así sobre "el mundo en el que crecieron" sus padres

El efecto del cambio climático se sigue notando cada verano. Muchas ciudades españolas se enfrentan cada verano a temperaturas muy altas, incluso por las noches.

Algo a lo que ha reaccionado el divulgador ambiental Andreu Escrivà en Twitter, al comparar el número de noches tórridas que se han ido registrando en Valencia desde 1940.

Usando la estadística registrada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el ambientólogo ha reconocido con mucha ironía que es "claramente, el 'calor de siempre'", al ver que el número de noches tórridas supera las 26 este año, casi el doble de las registradas en 2022.

Pero Andreu Escrivà ha querido reflexionar con lo sucedido en otro mensaje compartido en Twitter que ha sido todavía más llamativo.

"Lo pongo de otra forma. A mi edad (40 años) mis padres, que nacieron en 1952, habían vivido un total de 5 noches tórridas. Cinco", ha indicado en la primera parte del tuit.

"A mis 40 años yo ya he vivido 123. Ciento veintitrés. Y las que me quedan. El mundo en el que crecieron mis padres ya no existe", ha sentenciado, en un tuit que supera los 1.800 me gusta.