Un americano explica qué es "la hora militar" y señala que en España no se usa

El usuario americano de TikTok @smithsinspain, que vive en España con su familia, ha publicado un vídeo en el que cuenta qué es la "hora militar" y ha señalado que en España no se usa, de hecho, sus amigos no conocían ese concepto.

"La semana pasada estaba planeando ir a un concierto con mi amigo Diego, comenzaba a las 22:30 y yo le dije que comenzaba a las 20.30, por lo que debíamos reunirnos a las 20.00", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 1.500 'me gusta'.

Más tarde se percató de que se había confundido, por lo que le envió un mensaje: "Oye, qué mal, lo lamento, de vez en cuando todavía confundo mi tiempo militar". A lo que su amigo, de forma posterior, le preguntó de qué se trataba esa "hora militar".

"Dicen que en España no dicen hora militar, sino su hora normal, pero en EEUU decimos 7 AM, 8 AM, 7 PM...", ha expresado, ejemplificando el tiempo militar como 23:00 (pronunciado como twenty-three hundred).

"Realmente lo usan, por supuesto, los militares, y creo que, además, muchos hospitales y profesionales médicas, pero esto es solo un ejemplo divertido de las pequeñas diferencias que experimentas cuando vives en el extranjero", ha rematado.