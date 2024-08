Un andaluz, en boca de todos los argentinos tras estas palabras: le entrevistan hasta en la radio

El usuario de TikTok @kikecarranza_, un sevillano que se encuentra en Argentina, ha contado a través de un vídeo en la red social que lleva una semana en Buenos Aires y lo que ha dicho ha provocado que ya le hayan entrevistado en la Radio Nacional Argentina.

"Llevo una semana en Buenos aires y ayer me entrevistaron en la Radio Nacional Argentina. De verdad que yo no me esperaba que hablar de cuadras y de manzanas iba a llegar tan lejos", ha comenzado explicando.

A continuación, ha señalado que, al parecer los medios de comunicación se hicieron eco del revuelo que se formó a raíz de su explicación sobre las cuadras y las manzanas en TikTok hace unos días y un periodista de la cadena Media Red le llamó para entrevistarle por la tarde.

"Bueno, y aquí tenéis algunos de los extractos que el programa ha seleccionado de la entrevista que me hicieron y nada, que desde aquí a dos meses estamos ya en la tele", ha apuntado. Tras esto ha reproducido sus palabras en la radio.

En ellas, afirma: "Aquí te dicen: 'Si quieres ir a no sé qué sitio, tienes que andar no sé cuántas cuadras'. Y en España te dicen: 'La siguiente calle a la derecha, después a la izquierda y donde te encuentres un Corte Inglés, pues ahí es. Diez minutos'".

"Fui a comprar la comida del súper y me paré un segundo en un parque. Y hablando con un señor mayor de cosas, de la vida, me preguntó cuánto tiempo llevaba aquí y tal. Yo le pregunté porque llevaba toda la semana escuchando lo de las cuadras, y le dije: 'Oye, ¿pero una cuadra cuánto es?'", contó en la radio.

Así, dice que fue este señor mayor, local, el que se lo explicó. Entonces fue este señor mayor de aquí, local, el que me lo explicó. "Una cuadra es el espacio que abarca desde las dos esquinas donde se forma un cruce hasta las dos próximas esquinas donde haya otro cruce. Y suele medir 100 metros", explica el andaluz el vídeo que se hizo viral y le llevó a ser entrevistado.

En la radio continúa explicando: "Y yo, aprovechando la idea, y como yo no tenía ni idea, digo, lo voy a subir a TikTok y lo voy a explicar para que la gente también lo sepa. No tenía ningún tipo de expectativas sobre el vídeo, pero claro, la gente ya opina y aparte te dan más información que tú desconoces".

"Y con esa explicación de las cuadras, tal y como me lo explicó el caballero, yo después fui andando hacia mi casa y lo grabé. Y en mi casa lo edité rápido con el móvil. Lo único que tardé es en poner los subtítulos. Pero claro, yo no iba a pensar ni mucho menos la de gente que iba a ver ese vídeo", concluye.