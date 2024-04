Un andaluz razona como nunca por qué 'el pescaíto' es el peor día de la Feria de Abril

El creador de contenido andaluz Adrián Espinosa ha razonado por qué el día de 'el pescaíto' es el peor día de la Feria de Abril. Lo ha hecho según su juicio, exponiendo hechos y ejemplos y sin intención de criticar el día, sino que ha dado una seria de 'contras' que suceden en una de las noches más especiales de Sevilla.

"Vas con la expectativa de que vas a ligar y lo que te comes es un mojón gordo", ha dicho con sarcasmo al principio del vídeo, que cuenta con 238.000 visualizaciones y 12.000 'me gusta' y subiendo.

Luego ha comparado a la gente que celebra el 'pescaito' en las casetas y los que organizan una cena con sus amigos en su casa, diciendo que eso "es imposible". "No organizas un viaje a Chipiona en agosto y te vas a organizar tú una cena...", ha expresado el andaluz.

Después ha manifestado que el primer día de feria hay más gente que en un "Sevilla-Betis". "El primer día vas muy guapo y al día siguiente tienes toda la cara de un bulldog en ayunas, con resaca, con 70 tiritas en el pie para que no te sangre, con 70 euros menos", ha expresado.

Además, ha rematado con que "si tienes novia, te vas a pelear, no porque vaya a psar nada, sino que tú no te peleas con tu pareja porque no tienes pareja ni nada". "El primer día de la semana te encuentras con gente que no te quieres encontrar, ni con novias de hace 48 años... Pues te la encuentras", ha matizado.