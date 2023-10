Un argentino apunta la opción que hay para vivir en España sin pagar el alquiler

El argentino residente en España Sasha Crivelli (@sasha.viaja en Tik Tok) ha hecho un vídeo para explicar a sus seguidores cómo se puede vivir en España y en Europa sin tener que pagar el alquiler.

"No es ninguna mentira. Realmente hay una forma de vivir gratis, que en realidad no es gratis, pero que no tienes que pagar. Y no es metiéndose de okupa en algún sitio", comienza diciendo.

La solución que da es trabajar como voluntario en algún lugar en el que se ofrezca alojamiento: "Es una solución totalmente digna, lo único que tienes que ser una persona media bohemia y te tiene que gustar el tema de viajar y convivir con otras personas".

"No sabes dónde vas a vivir ni qué vas a tener que hacer entonces. Lo que normalmente sucede es que a cambio de cuidar una mascota, construir, mantener una vivienda, una granja o hacer alguna actividad, estas personas te dan una habitación y normalmente también te dan la comida", explica.

El creador de contenido comenta que es algo que pasa muchísimo en Europa y que mucha gente lo hace: "Hay muchas páginas que tienen publicado estas cosas. Es una muy buena herramienta si eres una persona bohemia, te gusta viajar y no tienes problema para compartir piso".