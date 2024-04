Un astrofísico da una respuesta redonda al ver que hay un terraplanista en 'MasterChef'

El prestigioso astrofísico Rodrigo González Peinado ha reaccionado con toda rotundidad ante la polémica por la presencia de un concursante en MasterChef que asegura que la Tierra no es redonda.

El asunto ha provocado duras críticas a TVE por parte de aquellos que creen que la televisión pública no debería dar voz a este tipo de posturas, además de generar un aluvión inmenso contra el propio participante.

En medio de todo ese debate, Rodrigo González Peinado se ha mostrado contundente: "Que aparezca un conspiranoico terraplanista en la televisión pública en horario de máxima audiencia es responsabilidad del programa, que sabiendo lo que metían, lo permitieron por la polémica que genera".

Por eso, el astrofísico ha pedido mirar menos "al irrelevante dedo y pedir más responsabilidades a la Luna, que es la que hace que levantemos la mano".

En el programa, Jordi Cruz preguntaba al concursante: "Tú, la Tierra, ¿crees que es redonda o que le falta un poco?". "David es terraplanista", avisaba Pepe Rodríguez.

"No creo que sean redonda, no sé exactamente cómo es", argumentaba él. "Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de ahora", añadía.

Además, aseguraba que las fotos hechas desde el espacio son "TGI, una imagen por ordenador editada". "Hay tantas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo le llamo", se justificaba.