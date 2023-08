Un atleta estadounidense la lía al decir esto de los jugadores de la NBA: arrasa en Twitter al instante

El atleta estadounidense Noah Lyles ha criticado durante una rueda de prensa que en las celebraciones NBA, la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos, los jugadores se llamen a sí mismos "campeones del mundo".

Según ha señalado el deportista de élite, "los Estados Unidos no son el mundo", en referencia a que, ganar un trofeo de la NBA, donde juegan equipos estadounidenses, solo te hace campeón dentro de tu país.

"¿Campeones del mundo por qué? ¿De los Estados Unidos? No me malinterpreten, amo a los Estados Unidos, pero no es el mundo, nosotros no somos el mundo", ha dicho entre risas frente a los periodistas.

También ha argumentado que en los mundiales de atletismo en los que él participa están "casi todos los países peleando para poner en alto la bandera que representan, pero no hay banderas en la NBA".

Aunque muchos en Twitter y en la propia rueda de prensa no dudaron en reír por las declaraciones del atleta, muchos jugadores de la NBA han criticado duramente al deportista.