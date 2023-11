Un cantante le dedica este cariñoso vídeo a Ángel Martín y él responde emocionando a todos

El cantante Iván Herzog ha aprovechado el lanzamiento de su último tema para publicar un vídeo en honor al humorista Ángel Martin, muy conocido en redes sociales por sus "informativos matinales".

"Muy buenos días. Jueves 2 de septiembre. Si te llamas Ambrosio es tu santo y si te llamas Ángel Martín este vídeo es para ti", ha empezado el joven simulando el arranque que siempre hace el informador.

Además de hacer pública su nueva canción, el artista musical ha hecho esta reflexión: "Hace 3 años estábamos todos en casita, 'encuarentenados', y muchos descubrimos, por exceso de introspección, que la vida cuesta, porque igual nosotros mismos no siempre somos la mejor herramienta".

Durante este "momento vital", descubrió los vídeos de Martín: "Me metí en tu mundo y descubrí (el libro) 'Por si las voces vuelven'. Es una maravilla. Me puse blando y escribí un tema, igual por tu discurso misericordioso o porque se mezcla por mi pasión por las baladas, pero me puse blandito".

La mencionada canción se llama 'Donde pierdo la paz'. A raíz de ella, le ha hecho una petición: "Si te apetece meter esto mañana, me harás la persona más feliz del mundo, y si no también, porque con lo que haces ya me haces muy feliz. Me basta con que la escuches".

Y así ha cumplido el humorista su deseo en el informativo de este viernes: "Voy a dedicarlo a una sola cosa que pasó ayer y que me llamó mucho la atención. Ayer me pidieron que viera un vídeo de un tipo llamado Iván Herzog. Me lo hicieron llegar y lo vi".

Aunque ha señalado que no va a "entrar en detalles acerca del vídeo", ha admitido que "el cabrón consiguió" dejarle "muy muy blandito" y le recordó por qué empezó a hacer sus informativos.

"Cuando vi la avalancha de mensajes, recordé que hay mucha gente intentando que las redes sean lugares que permitan conectarnos de una manera inteligente y más amable (...) Lo que necesitas saber es que hoy él lanza una canción", ha continuado Martín.

Para terminar de tratar el asunto, le ha mandado un mensaje a Herzog: "Muchas muchas gracias por tus palabras. Que sepas que hicieron en mí mucho más de lo que crees".