Un español asegura que los alemanes "no son bordes", pero sí "poco empáticos": esta es la razón

El usuario de TikTok @nadeeel_ lleva tres meses viviendo en Alemania, pero ha estado mucho más tiempo estudiando alemán desde España, por lo que, cuando viajó al país, ya manejaba un poco el idioma.

Lo primero que ha querido hacer es desmentir el mito acerca del carácter de los alemanes: "No son bordes, pero son, sobre todo, muy poco empáticos".

Y así ha empezado explicando lo ocurrido: "Primera semana en Alemania. Tenía que hacer unos papeles y me fui a tomar un café mientras esperaba. Lo pedí en alemán. Los que sabéis el idioma sabéis lo que requiere hablar tan raro".

"Todo en alemán y todo perfecto. El chico me respondió en alemán, y dije ha colado. Mi amiga detrás callada. Se gira con el café, me lo da y me dice en español que son 4,20 euros", ha continuado.

El joven se sintió ofendido porque quería practicar lo aprendido y el trabajador, al darse cuenta por el acento de que era español, pensó que era mejor contestarle en su idioma y así facilitarle la transacción.

"Llevo todo el año estudiando alemán seis horas al día para venir con toda la ilusión y que me respondan en español. Si te hablo en alemán, me respondes en alemán", ha concluido indignado para terminar de contar la historia.