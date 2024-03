Un español desvela "la gran mentira alemana" al destapar esto sobre el reciclaje

El usuario de TikTok conocido como @diariodeuntaxistaa ha destapado la que para él es "la gran mentira alemana" sobre el reciclaje. Lo ha hecho en base a su experiencia vivida en el país en el que trabaja de taxista.

"Una de las grandes mentiras que siempre escucharás es que te dan dinero por reciclar, es algo que a mí me sorprendió demasiado", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con casi 14.000 reproducciones.

"Es verdad, te pagan, te dan 25 céntimos por una botella de plástico y unos 12 céntimos por cada botella de cristal, da igual los tamaños", ha indicado, aclarando que lo importante realmente es el propio envase.

Para su sorpresa, en la segunda o tercera compra que ha hecho en un supermercado, más concretamente una Coca-Cola entre un par de cosas más, vio el ticket y en la parte donde ha indicado el refresco, había una cuenta aparte: "0,25 euros".

"Me informé con mis conocidos de por aquí, ya que vine solo y resulta que te cobran el envase y luego no es que te den el dinero por reciclar, sino que te devuelven el dinero que tú ya has pagado", ha concluido.