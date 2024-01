Un español explica cómo funcionan los taxis en Marruecos: para tenerlo en cuenta

El usuario español de TikTok @ramonteli ha dado un consejo a todos aquellos que vayan a viajar próximamente, o algún día más lejano, a Marruecos, para evitar la "estafa" del taxi y evitar que te cobren de más.

"Tras cuatro viajes creo que ya he entendido como funcionan los taxis en Marruecos", ha afirmado en el vídeo, que cuenta con más de 52.000 visualizaciones y 1.200 'me gusta'.

"Los únicos taxis que tienes que regatear, al menos los que yo me he dado cuenta, son los grandes, los que te van a llevar al aeropuerto", ha afirmado, refiriéndose a que "siempre" van a intentar cobrar cinco euros de más si no dices nada. "Te cobran la tarifa de 20 euros a 25", ha explicado.

Según ha contado, lo más habitual es cobren entre 15 y 20 euros como mucho, dependiendo siempre de lo lejos que esté el aeropuerto. "En Rabat, por ejemplo, han sido 20 euros y la vuelta han sido 15, siempre hay que intentar rebajarlo porque sino te van a cobrar la tarifa más alta", ha manifestado.

Sin embargo, ha afirmado que los taxis más pequeños que funcionan con taxímetros son aquellos en los que no hay que regatear: "Si regateáis os va a cobrar el precio que le dé la gana, normalmente son 70 céntimos, muy, muy, muy baratos".