Un español de viaje por el mundo explica por qué los españoles hacemos esto tan mal "comparado con Europa"

El usuario de TikTok @carloscruzrzz ha compartido en la red social china una reflexión desde Tailandia después de haber tratado en sus viajes con muchas personas hispanohablantes y españolas.

"Desde que empecé el viaje he conocido a gente de todas las partes del mundo. Pues hay algo que no sé si tendrá una explicación pero yo no lo entiendo. Tiene que ver con todos los hispanohablantes, especialmente con los que somos de España, ¿me va a explicar alguien por qué somos tan malos hablando inglés comparados con el resto del mundo? Sobre todo con Europa", se ha preguntado.

Ha añadido que es normal que un español hable peor inglés que un australiano "pero que nos coge gente de Suecia, de Polonia, de Alemania, de Austria y de donde sea y nos pegan unos bailes hablando inglés".

Él ha explicado que no tiene mal inglés porque lleva muchos años viviendo fuera de España "pero te viene gente de cualquier parte de Europa y te pegan unos bailes hablando inglés que te quedas loco".