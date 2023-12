Un español que vive en Noruega cuenta qué pasa en ese país si estás en el trabajo y te pones malo

Alejandro, un técnico de laboratorio español que vive en Oslo, la capital de Noruega, ha explicado lo que pasa en aquel país cuando un trabajador se pone malo mientras está en su empleo.

En una entrevista en el podcast Salmón y Punto, Alejandro señala: "Los ritmos de trabajo son diferentes. Si estás malo te vas a tu casa. No tienes esos problemas que en España estás malo aguantas a ver si te van a largar lo que sea".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Pues aquí eso como que está aceptado y eso creo que es una parte muy importante", subraya.

Y remata: "Tuve un contrato como de tres meses temporal y al tercer mes me hicieron un contrato permanente indefinido No sé... lo que encontraba en aquellos años en España era sobre todo contrato, contrato... No había cierta estabilidad".

En ese mismo podcast, Carmen, que también trabaja en Noruega como abogada, ha llamado a la calma y a no idealizar todo lo que tiene que ver con los países nórdicos.

"Yo animaría a todo el mundo a venir pero que no se idealice. En España tenemos la concepción de que los países nórdicos son la repera y que son más productivos y gente más inteligente y gente mucho más pro que nosotros que tenemos un complejo de sur de Europa un poco tal", señala.

Y añade: "Entonces ven, aprende, yo que sé. Quiero decir, anímate a venir pero no lo idealices ni pienses que es gente superior ni que vas a vivir a la tremenda porque también es verdad que luego tienen muchas cosas que no son perfectas".

"Es decir, que por mucho que cobres más y salgas a las cuatro no quiere decir que estés en un entorno laboral perfecto", advierte.