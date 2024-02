Un experto analiza los datos "apocalípticos" sobre el aceite de oliva y apunta lo que pasará

El agricultor Daniel Trenado ha publicado en su cuenta de X (@ImSeudo) un hilo al título de "un repaso al mercado de aceite" asegurando que los "nuevos datos" publicados son "apocalípticos".

Primero de todo, ha querido exponer las "buenas noticias" y ha cifrado la producción de aceite en enero en 185.000 toneladas (Tm), por lo que "esta campaña nos deja en un dato de producción acumulado de 774.000 Tm".

"Contando con lo que salga en febrero y marzo, que son meses minoritarios, vamos a pasar las 800.000 Tm. Es una cifra bastante buena dentro del desastre. Recordemos que un año normal producimos aproximadamente 1.400.000 Tm. Casi el doble", ha continuado.

Tras mostrar varias tablas de datos, ha destacados dos: "Uno, las salidas han sido de 84.000 Tm. Si sumamos importaciones (aún estimadas), se han vendido de 100.000 a 105.000 Tm. Y dos, tenemos unas existencias actuales de 735.000 Tm".

Descontando las importaciones y haciendo una regla de tres, "quedan nueve meses (de febrero a octubre) para la próxima campaña, tenemos 735.000 Tm y se han vendido 84.000 este mes", es decir, "735/84 = 8,75 meses de consumo".

Por todo ello, ha asegurado que "los números no salen, y eso contando con que podamos seguir importando 15-20.000 Tm todos los meses para abastecernos". También ha confirmado que algunos como los "italianos, griegos, turcos, marroquíes, tunecinos... están cerrando el grifo porque no tienen ni para ellos".

Y ahora viene lo más "escandaloso", ha dicho: "En manos del sector productor, en la actualidad hay 547.000 Tm y este mes han salido de sus almacenes 108.000 Tm, por lo que no hay ni para cinco meses".

El experto ha explicado que "a los productores se les han comprado más de lo que se ha vendido al consumidor porque los envasadores están llenando sus bodegas".

Y ha comenzado enumerando los motivos: "Uno, debido al elevadísimo precio de aceite en origen, por encima de 9€, que cuesta un importante esfuerzo financiero comprar. Han ido comprando con cuentagotas, según iban vendiendo lo ya adquirido, y vaciando poco a poco sus bodegas (reservas)".

Dos, porque "se han quedado con las bodegas vacías y han esperado a ver si unas buenas lluvias conseguían meter algo de pánico entre los agricultores y bajaba el precio, pero no ha bajado, están sin reservas y tienen que salir a comprar en tromba".

Asimismo, ha señalado que "saben perfectamente que el precio va a volver a subir, así que están intentando cargar sus bodegas a toda marcha ahora que todavía está (medianamente) asequible".

Y saben que va a aumentar porque "el sector productor (almazaras, cooperativas y agricultores) no vende". De hecho, una parte importante de las cooperativas, que vendía aceite a los envasadores, este año tiene tan poca producción que se la queda toda para su propio envasado y, por tanto, no vende en el mercado".

"La cosecha es la que es y las importaciones no están funcionando. No se consigue traer aceite de fuera para paliar la escasez local. Los italianos están entrando como elefante en cacharrería a comprar, necesitan aceite para sus compromisos de marca en el extranjero. Y lo más importante de todo, las ventas de aceite no están cayendo", ha manifestado.

Se esperaba que, "con esta subida de precios, la gente consumiera menos y, por tanto, se regulara el mercado, pero no está pasando, porque el AOVE es un producto valorado".

Para terminar, en su opinión, hablando de futuro, ha augurado "un par de meses de calma tensa en el mercado, con subidas graduales", y ha considerado que "el punto de inflexión va a estar en mayo, con la floración".

No obstante, ha advertido que, "si no hay primavera lluviosa, un buen cuaje o si volvemos a tener olas de calor en floración que impidan la polinización, a saber a donde puede llegar esto". Aunque "ya sería demasiada desgracia tres años seguidos, todo puede pasar".

"Desde el martes, que fue cuando se publicaron los datos, hasta ahora, el precio ha sufrido nuevos repuntes. Seguramente siga así hasta situarse en torno a los 9,5€ en origen, y ahí veremos cuánto tarda en saltar a los 10€, que es una barrera psicológica importante", ha concluido, deseando que haya "una buena primavera y buen cuaje para que el sector se pueda recuperar".