Un experto en cerveza cata una Cruzcampo y su conclusión es aplastante

El usuario de TikTok Yann Beer Sommelier, especializado en las catas de cerveza, ha asumido un reto no menor: probar una Cruzcampo y comprobar si esa cerveza es tan mala como se suele decir en las redes sociales, donde la propia marca se toma a menudo a broma el cachondeo en torno a ella.

"En su día cuando hice una cata a ciegas de cervezas industriales metí la Cruzcampo pilsen, porque es la que suele estar en los grifos, pero me dijisteis que tenía que haber metido esta, Cruzcampo Especial", dice el experto poco antes de empezar a probar justo ese modelo.

Explica que tiene 5,6% de alcohol y la sirve en una copa antes de hacer un análisis de su apariencia: "Color dorado, bien transparente, una buena espuma". En cuanto al olor, destaca que tiene "ligero aroma a grano, algo de lúpulo al fondo, nada que no se encuentre en otras cervezas".

"En el sabor vamos a encontrar lo habitual: ligeramente amarga, tiene un punto dulce al final, bastante seca, obviamente, bien carbonatada. Notamos, eso sí, un poquito el alcohol en boca", explica.

Y, dicho eso, sentencia: "No me parece ni mejor ni peor que cualquier cerveza especial. Se bebe muy bien, no entiendo la cantidad de haters que tiene esta cerveza. Y a lo mejor tampoco a los ultra defensores a muerte".

"Una cerveza industrial más. Para beber a litros, con un poquito más de intensidad por el alcohol", expresa.

Hace unos meses, Sergio Estévez, CEO de Lo Catamos, ya probó una Cruzcampo, en este caso normal, y su conclusión fue muy similar.

"En nariz aparecen notas, como siempre, de cereal, algo de lúpulo, alguna nota de miel, alguna nota de tostado", decía antes de probarla directamente: "En boca tiene un amargor medio, con un cuerpo bastante ligero. ¿Por qué tiene ese cuerpo ligero? Porque tiene 4,8 grados de alcohol, cuando normalmente la mayoría de cervezas del mercado tienen un poquito más de graduación hasta el 5,4%".

El veredicto del experto no pudo ser más claro: "Para mí no es para nada la peor cerveza del mercado".

"Es una cerveza ligera, con un punto de refrescante y un punto de amargor, muy adaptada al clima del sur. En este caso tiene maíz dentro de los ingredientes de elaboración y por eso es un poquito más ligera, pero no es para nada una mala cerveza y mucho menos la peor de España", concluía.