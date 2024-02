Un experto en comunicación señala los dos errores que Nadal y su equipo cometieron ante Ana Pastor

Javier Sánchez, consultor de comunicación y estrategia política, ha señalado dos errores que Rafa Nadal y su equipo cometieron en la entrevista que el tenista dio a Ana Pastor para su programa, El Objetivo, y que está dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales.

"Aquí Nadal y su equipo cometen dos errores. Aceptar esta entrevista con Ana Pastor, con un enorme riesgo. Una vez aceptada, no prepararla de forma seria y profesional, para minimizar ese riesgo", ha señalado el experto.

En concreto Sánchez se detiene en un momento de la entrevista en el que la periodista le dice al deportista: "Le noto incómodo cuando se habla de feminismo". "Para nada, lo que no soy es hipócrita...", responde él antes de pronunciar unas palabras que le están costando numerosas críticas.

"Para nada, lo que no soy es hipócrita...'. Y le sigue 1' 50 de incomodidad y contradicciones", subraya Sánchez.

En esa parte de la entrevista, Nadal señaló: "No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No".

"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", aseguró.

"Tengo hermana, madre... ese término de feminista se lleva a unos extremos que no... claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", subrayó.