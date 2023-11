Un hostelero relata la indignante conversación que tuvo con un cliente: puro egoísmo 

El respeto por los horarios de la hostelería es algo que muchas veces se pasa por alto por parte de una parte de los clientes que, aunque son minoría, siempre enfada a los trabajadores del sector.

Uno de estos ejemplos lo ha contado el hostelero Fernando Flor, que tiene un restaurante en Bilbao. "Alucinante, no, lo siguiente", asegura en un vídeo que ha publicado en su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 18.000 segudiores.

"Me llama un cliente para reservar mesa para el sábado y me dice que sale de trabajar a las 3 y que llegaría a las 16.20", comienza diciendo Flor, que añade que él le comunicó que su restaurante cierra a las 16 y que el servicio de de cena empieza a las 19.30.

"Entonces , me preguntó que si no le iba a dar de comer. Le contesté que de 13 a 16 sí, pero que a las 16.30 ya no porque el personal tiene un horario", narra el hostelero sobre la conversación que mantuvieron.

Además, termina relatando que "se marchó para casa todo indignado" y hasta le llegó a decir que no iba a ir más a ese restaurante.