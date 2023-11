Una médica confiesa las cuatro cosas que ella NO haría tras verlas en las consultas

La médica y creadora de contenido sanitario en Tik Tok Cristina Pallás (@cristina.pallasg) ha hecho un vídeo en el que confiesa cuatro cosas que no hace después de tomar conciencia por las consultas que tiene.

"La primera es no subirme a la moto de alguien. Da igual la confianza que tenga con esa persona, pero no me voy a subir porque vemos muchos accidentes de motos y también de patinetes", afirma, añadiendo que tampoco se va a montar en el coche con una persona que haya bebido aunque sea un vaso de alcohol.

El segundo aprendizaje es que hay que ir al dentista siempre: "No me voy a saltar la revisión anual del dentista. Sé que da mucha pereza, pero no me la voy a saltar, ya que veo a mucha gente con caries y a veces las cosas se complican".

Pallás señala que tampoco se va a levantar a las 5 de la mañana para hacer deporte reduciendo así sus horas de sueño. "Las horas de sueño son más importantes que hacer deporte, si podéis iros a dormir temprano para madrugar y hacer deporte, perfecto, pero si no podéis no sacrifiquéis horas de sueño", apunta.

Finalmente, confiesa que no va a juzgar a nadie que fuma o beba en exceso: "Los pacientes te cuentan unas historias que alucinas con unas vidas desestructuradas y lo mínimo que harías tú en esas situaciones es beber o fumar".