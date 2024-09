Un influencer quiere comer gratis en su restaurante: la réplica es para imprimir, enmarcar y colgar

Las redes sociales han traído multitud de herramientas con las que optimizar el día a día y también otras con las que algunas personas quieren vivir de aprovecharse de otras. El boom de los influencers ha propiciado situaciones como las que ha compartido Soy Camarero y que tanto dan que hablar en redes.

En esta ocasión el influencer en cuestión ha escrito a un bar para saber si están dispuestos a hacer una colaboración ya que él es cantante. Cuando el hostelero pregunta por la colaboración en cuestión éste dice básicamente que en comer gratis.

"Sería ir, que ustedes me pusieran lo que queréis que promocione y yo lo subo a historias y reels diciendo dónde está el sitio y recomendándolo a mis seguidores", responde el artista.

¿Y cuánto cobra? Nada: "En este caso como es un restaurante no suelo cobrar. Iría con mi novia y sería lo que me pusieran allí para probar gratuitamente y ya les haría el vídeo para mi perfil".

Y aquí llega la vacilada del dueño: "¿Grabáis en Rialto?". "Cómo, no te entiendo", responde el influencer. "Con un carajo así de alto", remata el hostelero. Y añade: "A onde va rebana? Estamos hartos de la peña que quiere comer gratis con seguidores comprados y sin repercusión ninguna como tú, el trabajo nuestro no se regala absolutamente a NADIE".

"Tienes que pensar costes de producción, de personal, de alquiler, de luz, de agua, de seguridad social, de producto, autónomo, IVA, módulos, sin contar los gastos a nivel personal, coste emocional, no ver a tu familia, trabajar más horas que tiene el día...", prosigue.

Después le dice que seguramente invirtió 100 euros en comprar seguidores y que eso no es un oficio: "Lo de artista creo que te va un poco grande pero ahí no me voy a meter, simplemente decirte que yo llevo más de 25 años cantando y aún no me considero artista".

Y el postdata es insuperable: "Busca curro e invita a cenar a tu parienta con dinero. Te lo recomendamos, es muy bonito. Y si no siempre estamos buscando personal". El influencer se cabrea y le dice que "poca repercusión tiene tu local de mierda".