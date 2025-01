Un joven cuenta lo que les pasó en el supermercado que trabaja con una promoción: da esta explicación

El estudiante de psicología y trabajador en supermercado Illán Torres, conocido en TikTok como @illan.torres, ha publicado un vídeo en el que cuenta una situación que vivió en su centro de trabajo y que le ha servido para vincularla a un tema psicológico.

"El otro día cometimos un gran error en el supermercado que trabajo y nos afectó a todos. El caso es que se había rebajado el precio de un paquete de salmón ahumado y se nos había avisado a los cajeros de tal promoción, pero el problema es que el precio era sorprendentemente bajo porque valía 2,99 euros cuando vale 12,99 euros de normal. Total, que la gente se lo llevaba como churros", comienza relatando.

"Nosotros empezamos a dudar porque era muy bajo, pero nadie decía nada, entonces pensábamos que alguien diría algo porque hay más cajeros. Llegamos al descanso, nos juntamos unos cuantos compañeros y sale el tema de conversación de que era muy barato y que menuda promoción", prosigue.

Ahí es cuando, según cuenta, se lo van a decir al encargado: "Entonces se lo decimos, pero el que había en ese turno tiene un estilo de liderazgo bastante autocrático, es decir, lo que dice él va a misa y nadie tiene una opinión. Él sabía que había esa promoción, se había etiquetado y que estaba bien así que nosotros seguimos cobrando a los clientes ese salmón pero nadie le vuelve a decir nada al encargado".

El problema fue cuando llegó la hora del cierre y el encargado se puso a hacer el recuento de las cajas y del dinero. "Ahí se da cuenta que el precio del salmón no era el correcto, se había rebajado 2 o 3 euros por la promoción, pero no a 2,99 euros. Las pérdidas era de cientos de euros, había sido un problemón bastante grande y nos comimos una bronca gorda".

Con todo este caso, Torres quiere explicar varios conceptos psicológicos: "Vamos a estudiar lo que ha ocurrido desde la teoría psicológica, en concreto, desde la psicología social y de grupos".

"Lo primero es el fenómeno de la difusión de responsabilidad. Cuando una persona está en un grupo suele considerar a los demás más capaces que uno mismo, y cuando ocurre una situación controvertida espera que otra persona actúe al respecto y es por ello por lo que nadie dijo nada hasta el descanso", empieza.

El segundo aspecto es el del conformismo: "Cuando uno tiene una opinión concreta acerca de algo dentro de un grupo suele acomodarla para ser más aceptada y no generar conflictos. Es por ello por lo que el encargado con su estilo de liderazgo autocrático era el correcto nadie rebatió el tema y dio por bueno ese precio provocando pérdidas de cientos de euros".

Finalmente, acaba reconociendo que él está "contento" porque el supermercado no es suyo. "Yo no he perdido el dinero, la responsabilidad es del encargado que nos dijo que nos calláramos la boca y encima me ha servido para repasar antes del examen", concluye.