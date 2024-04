Un madrileño califica la ciudad de Madrid como "cutre" y explica por qué

El usuario de TikTok @jamesmaad1 ha publicado un vídeo explicando por qué cree que Madrid "es una mierda", calificando la ciudad de "cutre", aunque ha adelantado que con esto no quiere decir que "el centro histórico" de la capital no sea bonito.

"Hay barrios de Madrid que son muy agradables, como por ejemplo el Retiro, que es una maravilla, o el barrio de los Austrias, pero lo moderno es una verdadera mierda", ha empezado diciendo.

Y así ha ejemplificado sus afirmaciones: "Hablamos de donde estaba el Estadio Vicente Calderón. A las instituciones públicas no se les ocurre una idea mejor que construir unos edificios anodinos de mierda que podrían estar en cualquier sitio de las afueras".

Es una forma de criticar la "calidad arquitectónica" de la ciudad. "Es la versión cutre de una ciudad moderna", ha manifestado, en referencia a las nuevas edificaciones. A pesar de que, por ejemplo, Buenos Aires (Argentina) es mucho más pobre, "se mea en Madrid respecto a arquitectura moderna".

"Últimamente, me salen muchos tiktoks de gente mostrando casas hipermegacaras que dice que (por los nuevos edificios) no saben si es Miami o Madrid", ha señalado a modo de reproche, dando a entender que un lugar no tiene que ver con el otro.

Tras poner varios ejemplos de "basuras de edificios que te cuestan 400.000 euros", ha señalado que "la falta de criterio urbanístico" también "afecta a los ricos" porque algunas zonas, como Pozuelo de Alarcón, que es una de las más caras, también dejan mucho que desear.

Para terminar y a modo de resumen, ha señalado que "Madrid es un lugar muy interesante para vivir, porque es una ciudad muy segunda, divertida, cosmopolita y muy cultural, aunque extremadamente cara, pero, arquitectónicamente hablando" ha opinado que "los madrileños deberían ser un poco más exigentes".