Un malagueño deja la Feria de Sevilla para ir a la Champions: lo que ve allí le hace acordarse de España

El tiktoker @carliyoelnervio ha compartido en su perfil en la red social china el venazo que ha tenido en las últimas 24 horas: "Ayer estaba en la Feria de Sevilla y estoy ahora por la cara en Alemania a 7 grados".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha contado que el día anterior llegó de la Feria a la una de la madrugada, que se ha levantado a las siete de la mañana, se ha metido en un avión para ir a Dusseldorf y de ahí a Dortmund, donde el Atlético de Madrid se juega el pase a las semifinales de la Champions.

También ha revelado que no le ha invitado nadie y que le ha dado "la paranoia". Además ha comprado la entrada en reventa y le ha costado un pastón: "Es el partido que más ganas tengo de ver esta jornada".

"Lo mismo me timan porque he pagado lo más grande de reventa. Me arriesgo a eso porque voy de reventa", ha añadido. Por último ha sentido "orgullo español" porque el día anterior estaba a 30 grados en la Feria de Sevilla y ahora está a siete en Alemania: "Normal que venga esta gente a Andalucía y se ponga todo colocaos".