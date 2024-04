El repaso a los influencers que van a la Feria de Sevilla: se puede decir más alto pero no más claro

"Os vengo a decir la verdad". Con esta certera frase empieza el tiktoker @elmarquees su reflexión sobre los influencers que van a la Feria de Sevilla: "Muchos se me van a echar en contra pero me da exactamente igual".

"No sé si vais a comisión con el Ayuntamiento de Sevilla, os paga, no lo sé, por hacerle tanta publicidad a la Feria de Sevilla. Dejad de venderle a la gente que la Feria de Sevilla es la mejor de España. No, estáis convirtiendo la Feria de Sevilla en la más famosa de España, por supuesto, pero en la más postureo, también. Por vuestra culpa", ha lamentado.

Después ha hablado de "la realidad de la Feria de Sevilla": "Los influencers llegan aquí, se hacen una foto en la portada y pican billete. Se acabó". También ha querido mandar un mensaje a aquellos que no son sevillanos y quieren ir ya que, ha afirmado, la Feria de Sevilla es para los sevillanos: "No vais a conocer a nadie y no vais a entrar en ningún lado, solamente en las casetas públicas y van a estar así [llenas]".

Ha señalado que si, con suerte, pueden entrar en una caseta privada, estas son muy pequeñas: "No vais a poder moveros, ni bailar ni hacer absolutamente nada porque son cubículos".

Por último ha recomendado un lugar en el que sí se puede disfrutar de verdad: la Feria de Jerez. El vídeo de este usuario está arrasando en TikTok con más de 700.000 reproducciones y más de 40.000 'me gusta' en pocas horas.