Un ortodoncista se moja sobre lo que se lleva meses diciendo de Leonor

El odontólogo y ortodoncista Javier Manso Mora se ha pronunciado sobre las continuas noticias que se publican sobre los dientes de la princesa Leonor, sobre todo después de que en los últimos días se haya asegurado que a la hija de los reyes le faltan los colmillos superiores.

"¿Qué le pasa en los dientes a la princesa Leonor? A mí me tienen un poco confundido. He visto en muchos artículos que no se le habían formado unos dientes y que estaban con ortodoncia trabajando para luego ponerle un implante", ha empezado diciendo el experto.

"Pero luego me encuentro esta imagen: la princesa Leonor con brackets con los colmillos cogidos. Todo viene de estas imágenes donde la princesa Leonor lucía una sonrisa en la que no se le veían los colmillos. La gente empezó a especular: no se le han formado los colmillos", ha explicado Manso.

Pero luego ha continuado: "También he leído en otros sitios que el problema es que los caninos se habían quedado incluidos, que significa que se habían quedado dentro. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Hay que hacer una tracción, sacarlos para fuera y luego con ortodoncia recolocarlo todo".

"Entonces, ¿se le han formado o no se le han formado estos colmillos? Mi teoría es que sí que se le han formado y que le han hecho una tracción y le han puesto porque es que llevan brackets y a un implante no le sueles poner brackets", concluye.