Un padre relata la frase que ha soltado un hombre contra su hija de 7 meses: indignante es poco

La cuenta de X @PapaTorrezno ha relatado lo que le ha soltado un desconocido en mitad de la calle sobre su hija de siete meses cuando ha salido a pasear con la pequeña, su perro y un grupo de amigos.

"Bueno, pues tenía que pasar antes o después (porque siempre hay imbéciles, básicamente). Salgo de paseo y un señor ha decidido decir que mi hija está muy gorda y que ya puedo controlarla que de mayor ya verás", ha contado de lo más indignado.

Su pequeña solo tiene siete meses, y esto ha dicho tras lo que ha pasado: "Si no me agarran entre los dos colegas que iban conmigo, juro por Dios que lo mato. ¿Lo mejor? Del salto que he pegado se ha asustado y se ha caído en medio de la calle, para posteriormente irse corriendo".

A continuación, ha preguntado esto sin dar crédito a lo ocurrido: "¿Qué lleva a la gente a opinar del físico DE UN BEBÉ?". Asimismo, ha reprochado que el susodicho piense que está "en la obligación moral de decir algo".

"Danos paciencia señor", ha comentado al responder a un usuario de la red, que, como la mayoría de los internautas de la plataforma, han alucinado. A pesar del surrealismo de la situación, otros padres y madres han asegurado haber vivido situaciones similares.