Ayuso se queja de la falta de médicos en España y se lleva rápidamente esta réplica de un pediatra

El popular pediatra y Premio Nacional de Medicina David Andina ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta se quejara este lunes de la fatal de médicos en España.

Durante un desayuno informativo organizado por el Forum de la Nueva Economía, Díaz Ayuso trató sobre diferentes asuntos, entre los que se encontraba la ausencia de médicos en Madrid, algo que achacó a la falta de facultades.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"No hay médicos en España y por eso hay que abrir facultades de medicina", afirmó. Además, añadió que esto no solo pasa en la región que gobierna, si no que es un problema estatal: "Hay que tener ambición nacional porque queremos lo mejor para nuestros habitantes".

A estas palabras le ha replicado a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, David Andina, que le ha recordado que sí que hay médicos suficientes en España.

"En España SÍ hay médicos. En España lo que NO hay son médicos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece la Comunidad de Madrid a los médicos al acabar su residencia", ha sentenciado.

También le ha reprochado la propuesta que había planteado Ayuso para revertir la situación: "Insistir en que la solución es que se abran más Facultades de Medicina (privadas) es mentir (una vez más)".