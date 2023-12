Un perfume de Mercadona da muchísimo de qué hablar: muchos clientes piensan lo mismo

La usuaria de TikTok @nancybrooklynn ha probado en Mercadona el que para ella es un perfume clon de uno carísimo y ha revelado de cuál se trata.

En la sección de perfumería para hombres, ha agarrado el atomizador de la colonia BOREALIA Shine for him, rociándolo para oler la muestra. "Esto es un clon", ha afirmado a la primera en el vídeo, que cuenta con más de 11.000 me gusta.

"Podría decir que es Erba Pura, de Xerjoff, también he de decir que no es un perfume para mí", ha explicado. El de Borealia cuesta un total de 11 euros, mientras que el de Xerjovv asciende a los 165 euros.

"Huele a cítrico, no sé si limón ácido, supercítrico, tropical... Tiene un punto maderado y algo ambarado", ha descrito. Es un perfume de invierno, potente, pero no para "salir de fiesta", ha afirmado. A pesar de estar en la sección de hombres, ha aclarado que es unisex