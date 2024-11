Un popular abogado avisa: si ves esto en la mesa de restaurante ándate con ojo

El abogado Andrés Millán, muy popular en TikTok como @lawtips, ha avisado sobre una práctica que se está poniendo de moda en algunos bares y restaurantes y que, según asegura, no debería ser así.

"Estamos aquí en un restaurante y queremos pedir, pero no atienden en la mesa salvo que escanees este QR. Y lo escaneas y te hacen descargar su propia aplicación, no te dan la carta", señala.

"De hecho, cuando intentas usar la versión web salta error, no funciona. Te están forzando a descargar la app. De entrada, es una práctica bastante llamativa, poco habitual, nos obliga a descargarnos una aplicación y a dejar cierta información", explican.

"Debería o no haber nada o haber una carta física o al menos facilitarte una alternativa, pero lo que no puede es solo haber esto en la mesa. Así que ya sabéis, que no os la líen y no tenéis que dar vuestros datos para pedir una ensañada", recomienda.

En los comentarios, un usuario señala: "A veces se nos olvida la alternativa más obvia: levantarse e irse".

Además, varias personas hacen una matización importante sobre ese restaurante en cuestión: "Si te paras y caminas 10 pasos, en la caja SIEMPRE tienen la carta impresa; es honest greens. He ido 100 veces y JAMÁS me han hecho descargar nada".