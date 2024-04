Un popular experto habla así de los mejillones congelados de Mercadona

El popular experto en nutrición y dietista Fran Susín, que cuenta ya en TikTok (@fransusin_) con 111.6000 seguidores, ha dejado una clara conclusión sobre lo que piensa, según un juicio objetivo, de los mejillones congelados de Mercadona.

"No todos los congelados son iguales, no todos son malos", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta ya con casi 17.000 visualizaciones y más de 600 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha destacado que algunos productos como las 'angurinhas' congeladas "llevan de todo menos pescado". Además, ha razonado que los 'palitos de delicias' tampoco tienen nada de pescado: "Es una porquería".

Sin embargo, los mejillones si los ha encontrado "increíbles", al igual que el calamar, o las gambas peladas. "No tienen aditivos, simplemente están ultracongelados"; ha explicado. Por cada 100 gramos de estos mejillones contienen 95 kilocalorias, 2,7 gramos de grasas y 14 gramos de proteínas.

"No tiene nada de malo estos congelados", ha rematado sobre los ultracongelados de la marca Hacendado, que están a 2,40 euros cada bolsa, que contiene unos 275 gramos.