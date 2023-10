Un profesor enseña la nueva chuleta que ha visto en un alumno: "Esto ya es otro nivel"

El profesor de la ESO Álvaro Patón ha dejado a todo el mundo loco con el último vídeo que ha publicado en su canal de Tik Tok, donde acumula casi medio millón de seguidores a los que informa de su día a día en las aulas y les cuenta anécdotas.

"Me ha cogido un alumno y me ha dicho que tenía que ver una cosa. Me he quedado sin palabras. Esto ya es otro completamente nivel de la chuleta, no tiene ningún tipo de sentido", explica el docente.

Patón muestra un estuche que, aparentemente, parece normal, pero no. Uno de los compartimentos, que a priori tiene bolis y rotuladores, lo que tiene realmente es un móvil con una foto de pantalla de material de clase.

Entonces, el alumno va pasando fotos en las que tiene las fórmulas, los verbos y las diferentes chuletas que quiere llevar. "No se nota nada. Lo que pasa es que estamos completamente locos y esto ya es otro nivel", valora.