Un usuario de TikTok cuenta cómo no le dejan hacerse la foto para el DNI, EVIDENTEMENTE

El usuario de TikTok @tevasaenteral1 ha publicado un vídeo del joven conocido en redes como Misha, quien ha contado que "no le dejan hacerse la fotografía del DNI con un gorro puesto".

"Llego y me dice el Policía que me quite el gorro porque está prohibido. Yo me la quería hacer con el gorro. ¿Por qué no puedo? Y se me puso chulo", ha empezado diciendo el chico.

"Tú no sabes quién soy yo. Si tú supieras quién soy yo, me dejarías", ha continuado el joven al percatarse de la reacción del agente. No obstante, al final se fue sin hacerse la renovación del mencionado documento.

Y así ha opinado el susodicho del requisito: "No lo entiendo. Estamos en un país libre, Por qué no me puedo hacer la foto con el gorro si hay gente que se la hace con gafas de sol? Un chico lo hizo una vez hasta con un palillo entre los dientes".

El vídeo ha generado más de 3.000 comentarios desde su publicación porque la gente no da crédito al razonamiento del chico, ya que para la mayoría es un requisito de lo más lógico.

Muchos, de hecho, han bromeado así con el asunto: "A mi el otro día tampoco me dejaron. Fui con mi disfraz de Batman. Te entiendo; Yo hice un calvo y me dijeron que esa cara no; Pues es raro. Yo la hice con pasamontañas y con el poli al lado. No lo entiendo. ¿Sería una broma del poli?".