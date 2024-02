Estas palabras de Pedro Almodóvar sobre la identidad de género, de lo más visto del día

La palabra de las personalidades de renombre es muy importante porque el mensaje tiene una cobertura muy amplia, llegando a cualquier rango de edad: desde los más pequeños hasta los más ancianos.

Son una parte importante del cambio social al que se quiere llegar y el director de cine Pedro Almodóvar, cuya resonancia ha hecho cruzar el charco al panorama español, ha contribuido dando un aplaudido discurso sobre la identidad de género y ser no binario.

Lo ha hecho ha través de la televisión pública, en el programa de La 1 'No sé de qué me hablas', presentado por Mercedes Milá e Inés Hernand. "Los jóvenes sí que os habéis planteado por primera vez, porque no existía en los 90, el problema del género o de la identificación con el género, que no vaya vinculado exclusivamente a los órganos o físico de las personas", ha afirmado.

Para el productor, ha sido un "paso de gigante" que las mujeres transexuales no necesiten llegar hasta el "último estadio", es decir, la vaginoplastia. "El sexo, lo mismo que la vida, está aquí (en la cabeza), es algo que los jóvenes sí lo tenéis mucho más claro", ha afirmado.

Sobre los jóvenes que se declaran "no binarios" ha opinado que es una reflexión que hacía falta y que sí les pertenece a ellos. "No me reconozco en el rol que la sociedad le da a un personaje masculino, ni en el femenino, entonces hay que respetarlo, es muy importante y muy revulsivo", ha concluido, detallando que hay gente a la que no le gusta tener sexo y que también "hay que respetarla".