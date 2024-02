Un venezolano cuenta por qué no cambiaría España por Estados Unidos: la defiende a capa y espada

"A muchos les tocan hacer fila en la iglesia para comer" y "es muy difícil comprar cosas en España" han sido los comentarios que han hecho al cantante y usuario de TikTok 'Fray The Seven' (@fraytheseven7) defender por qué no cambiaría España por Estados Unidos.

"¿Sabes qué es difícil en Estados Unidos? Irte de vacaciones, aquí se van dos y tres veces al año, cosa que tú no puedes hacer allí", ha afirmado, acumulando más de 2.600 'me gusta'.

"Si pueden hacerlo es porque aquí sí hay calidad de vida, se trabaja para vivir, no se vive para trabajar", ha manifestado. Y no ha dudado ni un solo momento en dejarlo claro: "La siesta española se ríe del sueño americano".

"Mi pareja y yo nos vamos dos o tres veces al año, cosa que tú en Estados Unidos no puedes hacer", ha continuado, pidiéndole que deje de criticar a España porque hay una calidad de vida "muy alta".

Todavía ha dado más motivos por las que se reafirma, como por ejemplo, que no hay "inseguridad y no sale cualquier persona disparando, haciendo masacres". "Qué bonito es este país, cada vez que salgo de vacaciones me enamora más, es muy bonito, cuídenlo. España es mi madre patria", ha concluido.