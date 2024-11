Un venezolano dice esto sobre los espetos y el alboroto es tremendo

La cuenta de TikTok @lamalacucha, donde una pareja formada por un venezolano y una malagueña suben contenido, ha subido un vídeo en el que el chico venezolano da su controvertida opinión tras probar un espeto por primera vez.

"Nada del otro mundo. La vulgar sardina allí en Venezuela", ha sentenciado el latino mientras se come el espeto, una opinión que ha despertado la indignación en su compañera malagueña.

"¡Pero es el arte de espetarlo y de asarlo ahí en una barca. Eso es un arte!", le ha respondido tajante su novia, a lo que él ha contestado: "Eso es carbón y ya está. La cerilla y le tira uno limón y sal y ya está.".

"Me la comí, pero es la segunda vez que me engañas. La primera vez me engañaste con el campero, que es sólo una hamburguesa, lo que pasa que la tuestan", ha continuado el venezolano, una comparación que tampoco le ha hecho ninguna gracia a su pareja.

"Eso es como si yo digo que la arepa es un vulgar bocadillo. Y que el patacón es, como dirías tú, un vulgar plátano machacado", ha incidido la malagueña, a lo que él no ha dudado en pedirle por favor que con la arepa no se meta.

"Ale, pues no te comas la última sardina, ¡me la como yo!", ha exclamado la malagueña, justo antes de proceder a quitarle el último trozo de espeto. "Vas a criticar la sardina... ya está, desterrado de Málaga. Ya no eres malagueño, te quitamos el título de hijo predilecto o hijo adoptivo", ha concluido.