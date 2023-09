Un venezolano manda un mensaje a sus compatriotas que vienen a España y hacen esto

El tiktoker venezolano @elvenezolanotiktoker ha dejado un vídeo en la red social china dirigido a sus compatriotas que vienen a España con el único objetivo de adquirir la nacionalidad española y marcharse a vivir a Estados Unidos.

"¿Saben qué me da rabia? La gente que viene a España y viene y dice 'cuando me den la nacionalidad me voy de España a Estados Unidos'", ha empezado diciendo con música triste de fondo.

Ha añadido que a los venezolanos a los que le dan nacionalidad es porque les están abriendo las puertas de España: "Inviertan en un negocio, haga algo bueno por el país, no le dé la espalda al país que te dio la mano, que te dio la nacionalidad, que te dio la oportunidad de crecer".

Para terminar ha comentado: "Yo de verdad no lo entiendo y de verdad esa gente que viene con ese pensamiento viene a joder para acá, a pedir la nacionalidad para irse. No debería ser así".