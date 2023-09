Un abogado señala si hay o no delito en el vídeo grabado en un Mercadona que está por todas partes

En los últimos días ha circulado con mucha fuerza por TikTok y otras redes sociales un vídeo que está provocando indignación. En él, un joven se mete en una sección de charcutería de Mercadona en la que en ese momento no había ningún trabajador y comienza a tocar los utensilios, simulando que corta un jamón.

Tras la amplia difusión de esas imágenes, el abogado Xavi Abat, más conocido como 'el abogado de TikTok', ha intentado responder a las preguntas que le han planteado algunos seguidores: "¿Está haciendo un delito? ¿Hay alguna pena para esto? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal?".

El especialista describe que "aquí tenemos a un tío que pasa por Mercadona, se hace pasar por Mario Casas con su camisa de emperador, se mete en la charcutería y hace como que está cortando jamón".

"¿Es esto legal?", pregunta antes de dar una respuesta: "Pues evidentemente no es legal, pero tampoco mucha sanción le va a caer. No es un delito, no va a ir a una cárcel por ello".

"Incluso no sé si una falta penal. Está haciendo un ilícito civil, incluso le podrían sancionar, pero no creo que vaya a la cárcel ni a tener un juicio penal por ello. Pero igualmente, chicos, no lo hagáis, un poco de respeto a los trabajadores de Mercadona, a los que están trabajando y a la gente que va a comprar jamón", ha concluido.