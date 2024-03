Una abuela pone este mensaje en el grupo familia de WhatsApp y el troleo de su nieto arrasa 

Las conversaciones que se tienen por los grupos familiares de WhatsApp acostumbran a ser auténticos éxitos si llegan a las redes sociales. Respuestas inesperadas de padres, hijos, tíos o abuelos son una delicia para los usuarios de X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter.

En las últimas horas se ha hecho viral el pantallazo de una conversación de uno de estos grupos que ha compartido el tuitero @mamafok. Los mensajes que han mantenido tanto él como su hermano con su abuela han conquistado a todos.

Su abuela Inés había mandado el siguiente mensaje: "Inés corta, ¿por qué no vas a la clínica que te den inyección de Reliveran? Sabes que es lo único que te corta los vómitos".

Entonces, su nito le contestó diciéndole esto: "Abu, no tienes que poner tu nombre antes de los mensajes jajajaja ya sabemos que sos vos". "Ok", le replicó ella, que desconocía ese dato.

Ahí es cuando aparece su hermano para contestar al ok y gastarle una broma a su abuela: "¿Quién mandó este mensaje? No me aparece".

El pantallazo de esta conversación se ha hecho viral y ya ha sido visto más de 2,4 millones de veces. Además, ha recibido más de 112.000 me gusta y 3.000 compartidos.