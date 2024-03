La actriz de 'La que se avecina' se desvela como la voz de Mercadona

"Mer-ca-do-o-na, Mercadona". Así reza una de las melodías más populares de este país: la que suena en todas las tiendas del gigante español de los supermercados. Según revela Fórmula TV, detrás de esa sencilla cancioncita, pegadiza cual lapa, se esconde la actriz Mamen García, famosa por sus apariciones en Escenas de matrimonio y La que se avecina.

"Eso debió ser en el 86 o así, que solía hacer muchos jingles en un estudio", ha declarado la actriz, quien se define como "cantante más que nada" y que en los 80 cantaba en un grupo llamado Patxinger Z.

Según recuerda la actriz, el jingle se grabó en los estudios valencianos Tabalet Estudis, donde también nacieron las melodías de Famosa o Nenuco. "Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz", declara en Fórmula TV.

La artista tiene la teoría de que Mercadona recuperó la cancioncita cuando ella empezó a hacerse popular por Escenas de matrimonio: "Me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo", asegura la actriz, quien lamenta que no tiene derechos de autor de nada: "Es una lástima, si no me habría forrado".