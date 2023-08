Una actriz argentina resume en 33 demoledores segundos (sí, 33) lo que es buscar piso en Madrid

Constanza Chismechian, actriz argentina en Madrid, ha publicado en TikTok un muy descriptivo vídeo en el que resume a la perfección en 33 segundos lo que supone buscar un piso de alquiler en Madrid.

"El reloj marca las 14.00 horas en Madrid. Desde las 11.30 ya vi cinco departamentos, en dos horas. Hace 38 grados a la sombra. A mí en cualquier momento me da un bobazo y me caigo acá en medio de la calle", empieza diciendo.

Y luego añade: "Pero bueno, lo bueno de Madrid es que para alquilar no piden tantas cosas. Te piden nada, una donación de hígado, si conseguís un autógrafo de Adolf Hitler y un poquito de pelo de tucán australiano. Pero boludeces, uno lo consigue".

Entre los comentarios del vídeo, una persona señala: "Me pasó lo mismo en Italia, ¡terminé insolada! Con la cabeza que me explotaba .¡Donde estoy no existe la sombra!".

Y otra: "Pero no nos olvidemos que en Argentina nos piden una propiedad como garantía y no hablar que en muchos lugares te cobran en otra moneda a la que cobras".

Chismechian ya tuvo repercusión hace unas semanas, cuando en un vídeo señalaba que los españoles son una "raza superior": "Los españoles, uno se levanta un lunes, arranca su semana, se termina con el mate, 10 de las mañana, y los tipos ya están de traje tomando cerveza. Lunes 10 de la mañana".

La actriz afirmaba que eso pasa también los martes, los miércoles "y así sucesivamente": "El nivel de ingesta de alcohol es alucinante y eso que vengo de Argentina. Y lo peor de todo es que los tipos trabajan y al país le va espectacular".

Y añadía: "Fuman un montón, lo cual a mí me da mucha paz porque yo también fumo, pero yo veo una población bastante envejecida, lo cual también me sigue dando paz porque digo: ¡Ah Viven".