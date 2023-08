Pide a su padre por WhatsApp que le recomiende a alguien que arregle persianas y la réplica es ÉPICA

La usuaria de TikTok @iaritasingh ha compartido una conversación de WhatsApp épica que ha tenido con su padre y que cuenta los 'me gusta' por decenas de miles. Y no es para menos.

En el momento en cuestión, la usuaria pide a su progenitor que le recomiende a alguna persona de confianza que arregle ventanas. La respuesta es pura maravilla.

Le envía el contacto del persianista, pero justo después un audio en el que advierte: "Pero tened cuidado con este tipo porque una vez vino borracho, nos vino a medir plata...". Y añade: "Si es para una amiga tuya o alguien, que no se quede sola con el tipo".

La publicación ha generado más de cien comentarios. Por ejemplo, uno dice: "Pero no sabes cómo deja las persianas 😆". Y otro: "Ah pero las persianas quedan joya".

Y más: "Mi tía me recomendó un plomero de lo peor. Cuando le reclamé a ella me dijo: 'A mi me hizo un desastre el trabajo'. No sabemos por qué me dio el numero".