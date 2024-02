Una americana se da cuenta de esto de un conocido monumento de Madrid y flipa

Europa Press via Getty Images

La usuaria de TikTok @raquelannee ha publicado un vídeo opinando de la Puerta de Alcalá, un conocido monumento de Madrid, porque "después de 25 mil años ya está terminada".

"No sé si soy la única persona que no lo sabía, pero la Puerta de Alcalá ya no es un póster falso, es de verdad, es real, se puede hacer fotitos para Instagram", ha empezado diciendo asombrada.

A continuación, ha dicho que está decorada con "un montón de tulipanes" a su alrededor y la ha calificado de "increíble". También ha señalado que quizás "debería salir más" porque igual "lleva un rato" terminada.

"Es que, de verdad, es precioso", ha concluido la joven sentada frente al monumento de "la nueva Puerta de Alcalá", el cual no podía parar de grabar asombrada.

Por su parte, algunos usuarios de la plataforma han explicado que "han restaurado" el lugar y que por eso llevaba "un tiempo tapado", pero ya está visible para todo el mundo.