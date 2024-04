Una americana se lamenta por lo que ha oído en Francia sobre los españoles

La usuaria de TikTok @antoinetteabroad, estadounidense que vive en Madrid, se ha lamentado por lo que ha escuchado sobre los españoles mientras estaba recibiendo clase de francés en Montpellier.

"No sabéis lo que me acaba de pasar", dice la usuaria, que explica que estaban aprendiendo expresiones en francés y sacó una foto a una de ellas que dice: "Hablar francés como una vaca española".

"Básicamente dice que los españoles no saben cómo hablar, vamos. Me duele por vosotros", asegura.

En los comentarios, un usuario ha explicado que él es francés y que esa expresión no es lo que parece: "Esta frase no es insulto a los españoles, solamente a las vacas que no saben hablar francés bien. 😃".

Y la propia creadora del vídeo ha respondido: "El profesor nos dijo: 'Como no hay mucho trabajo en España, muchos de los españoles vienen a Francia por trabajo. Entonces como los españoles vienen sin saber hablar el idioma, hablan un poco regular'. En concreto me dijo españoles".