Una maestra española explica qué hacen los niños en los coles de EEUU: avisa de que llegará a Europa

Ruth Ibáñez, profesora española que desde hace cinco años trabaja en Texas (Estados Unidos), ha alertado de cómo funcionan los colegios en aquel país y ha alertado de que Europa se encamino hacia ese mismo modelo.

"Voy a intentar explicar cómo es esto de los exámenes estatales en Texas y en todo Estados Unidos, porque es general. Porque a veces tengo la sensación de que es algo que queremos copiar en Europa y me parece lo más peligroso desde el mundo", empieza contando.

Dice que en el momento de grabar ese vídeo sus niños de nueve años están realizando un examen de seis horas y que ya llevan completadas tres: "Están en una comida silenciosa ahora, les han mandado a comer pero no pueden ni hablar porque no todos han terminado".

"Llevan tres horas delante de un examen de lectura, de 47 preguntas y no sé cuántos textos distintos y dos ensayos. Hay críos que llegaron hace dos, tres años, a EEUU. Da igual el dominio de inglés que tengan, si llevan menos de dos años les dan el examen en español pero el resto en inglés", señala.

"No se pueden levantar de la silla, mi labor hoy ha sido de azafata: he estado repartiendo agua, patatas y clínex y luego pasando con la basura. Esa ha sido mi función. No van a salir al recreo, no van a tener ni educación física, arte, ni nada. Los que terminen se han quedado dormidos o leen. No pueden hacer nada que no sea tener la cabeza encima de la mesa hasta que termine toda la clase", describe.

Dicho eso, la profesora avisa: "Esto es lo que sospecho nos está viniendo a Europa. Con este examen, después, la escuela se llevará una puntuación. Cuanta más nota, mejor es la escuela y más dinero federal recibe. Y cuanto más dinero recibe mejor escuela es y cuanto mejor nivel socieconómico tiene el alumnado, mejores notas sacan porque esto lo sabe cualquiera que se dedique a la educación".

"Entonces es la educación convertida en negocio casi negocio privado. No quiero ser alarmista, pero a mí me suena que está llegando a Europa. Yo llevo cinco años aquí y quiero salir corriendo porque este sistema no es lo que yo tenia en mente cuando me metí maestra", se lamenta.

Y reitera: "Tengo la horrorosa sensación de que es el modelo que estamos copiando en Europa y me está dando pánico".