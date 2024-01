Una americana no estaba preparada para lo que ha visto en Valencia en Navidad

La usuaria de TikTok @daniellegrobman ha publicado un vídeo contando el "choque cultural", acerca de la Navidad, que ha tenido viviendo en España, ya que es americana.

"Ahora mismo estoy en Valencia y es 25 de diciembre. Algo para lo que no estaba preparada es que Valencia fuera una ciudad fantasma", ha empezado explicando.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y así ha continuado compartiendo su asombro: "Son las 8:54 de la mañana y esto es un pueblo fantasma".

También ha señalado que no está "acostumbrada a que no haya ningún movimiento" por la calle. "Es espeluznante porque he estado caminando aproximadamente una hora y no ha habido nadie", ha asegurado.

Para terminar, ha insistido en la poca gente que ha visto y ha sentenciado su reproche con esta pregunta a los españoles: "¿Ustedes cuándo empiezan el día?".

En respuesta, muchos usuarios de TikTok le han argumentado que esto ocurre porque el 24 es Nochebuena y mucha gente se acuesta tarde, por lo que no se madruga como otros días.