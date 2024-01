Una argentina cuenta su primera vez en un médico español: hay 'peros', y también agradecimientos

La usuaria de TikTok @lalitablog es argentina y ha publicado un vídeo contando cómo ha sido su primera vez en un centro médico español, concretamente su primera vez con la médica de cabecera.

Para empezar, ha señalado que, aunque han tardado "tres semanas" en darle una cita y en otras ocasiones se ha quejado de todas las gestiones que ha tenido que tramitar en España, ha sido "una grata sorpresa lo simpática que es la gente".

"Estaba muy asustada porque nunca antes había ido al médico en otro país, pero me trataron súper bien, me ayudaron mucho y me resolvieron todas las dudas (...) Había mucha gente en la sala de espera y tardaron bastante en atenderme, como un 45 minutos, pero pasa en todos los países que tienen Sanidad Pública", ha explicado.

Sobre su doctora de cabecera, ha asegurado que "es divina", pero no le pudo contar su historia clínica entera porque la profesional solo tiene entre cinco y diez minutos por paciente: "Personalmente creo que es poco, pero a la Sanidad Pública debe ir mucha gente y tienen que acortar los tiempos".

De hecho, ha dicho que en Argentina no ocurre de esta forma. No obstante, "dentro de todo fue una grata experiencia", ya que, entre otras cosas, le dieron la medicación que necesitaba.

Y así ha terminado de compartir su experiencia: "Se agradece poder acceder así a ella. Se valora mucho siendo inmigrante. Fue mejor experiencia que cuando tuve que ir a Urgencias".