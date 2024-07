Una argentina hace un free tour por Madrid y no se puede creer lo que estuvo diciendo el guía

Una usuaria de TikTok de origen argentino ha contado lo que le ha ocurrido con un guía colombiano mientras hacía un free tour por Madrid con otro grupo de argentinos: "Me quiero morir".

"El chico colombiano que lo hacía y todo el discurso del free tour sobre España era 'yo como americano perdoné a España'. Un discurso súper hispanista. Yo me tenía que morder la lengua", ha afirmado.

Ha añadido que ella no ha dicho nada porque no suele corregir a nadie porque ella no es nadie para hacerlo pero ha explicado que el discurso era del tipo: "España trajo a nuestro continente, porque estamos todos americanos, a nuestro continente, la escritura, el idioma, a Dios".

Ella ha flipado bastante y ha apostillado que no se lo podía creer: "Lo peor de todo es que éramos todos argentinos y nos mirábamos como qué onda. Él dijo que cuando se vino a vivir acá perdonó a España y yo dije 'bueno, entonces los judíos tienen que perdonar a los nazis' y se puso un poco tenso".