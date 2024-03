Una argentina se muda a Barcelona y usa un paraguas por primera vez: este es el resultado

La usuaria de TikTok @agosmendoza, una argentina de 23 años que residen en Barcelona, acostumbra a contar cómo es su día a día y el choque cultural que vive continuamente. En las últimas semanas ha publicado un vídeo sobre cómo está siendo su primera experiencia usando paraguas.

La joven ha explicado que en Argentina los jóvenes no utilizan paraguas a pesar de que llueva: "Está lloviendo en Barcelona y por algún motivo que no sé cuál es, en Argentina nos da vergüenza usar paraguas, la gente joven no lo usa".

"Pero aquí cuando llueve fuerte, SÍ así que me voy a comprar uno. Lo primero porque ya no tengo 15 años y tengo que superarlo porque no sé el sentido que tiene eso de que llueva y no usarlo", asegura.

El segundo motivo que da es por la normalización de su uso que hay en España: "Y segundo porque en España lo usa todo el mundo, no es algo de gente mayor".

Sin embargo, después de comprárselo tuvo que aprender a caminar con él. "Ya me choqué 10 veces, tengo cuidad, tengo 23 años y nunca lo había usado", ha rematado.