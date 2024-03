Cuenta la vergonzosa oferta de trabajo a la que asistió: ojo al complemento salarial que le daban

La joven Eude, conocida en TikTok como @eudeision, es una española que se encuentra en Dublín, pero que sigue haciendo entrevistas laborales en España. En su perfil de esta red social ha contado una que hizo y ha indignado a todo el mundo por las condiciones que le ofrecían.

"Ofertas de trabajo en España que son vergonzosa", comienza diciendo. Nada más seguir, explica lo qué ocurrió: "El tío ni me dijo el salario, me lo dijo por escrito en el chat de la videollamada por la basura que me estaban dando".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"El proceso de selección era para un puesto de responsabilidad y encima te pedían tres años de experiencia", prosigue. Durante la conversación es cuando le tuvo que preguntar cuánto iba a cobrar.

"El salario se lo tuve que preguntar porque si no no te lo dicen, era lo mismo que cobraba en España de prácticas dos años antes. Le dije que me parecía bastante bajito por no decirle que era unos explotadores", explica.

Sin embargo, al salario base le informaron que se iban a sumar otro tipo de beneficios. Ella pensó que podría ser bonus restaurantes o en supermercados para por lo menos no tener que pagar nada para comer, pero no.

"Me dijo que tiene otro tipo de beneficios como café gratis en la oficina. Supongo que debe pagar el alquiler con café", termina diciendo irónicamente.