Una argentina reconoce estar "anonadada" por lo que le está pasando en España

La argentina residente en España y conocida en TikTok como @argentina.en.espa ha publicado un vídeo en el que cuenta lo que le pasa con su acento al mantener conversaciones con muchas personas.

"Estoy anonadada porque no puedo creer la dificultad que tiene el resto de los europeos para entender mi español. Hablas en español y lo entiendes, ¿por qué no me entiendes a mí?", se pregunta molesta.

Entonces, la joven pone un caso reciente que le sucedió: "Tuve que mantener una conversación con una rusa y una ucraniana traduciéndome todo el tiempo. Le decía 'qué divina eres' y luego tenía que decirle que 'era muy guapa' porque se quedaban mirando como que no entendían".

La creadora de contenido confiesa que "es muy raro" que no la entiendan y añade que es "igual de raro que ver a un africano o a un chino hablando en español", aunque termina celebrando que ella ama diversidad cultural.