Una colombiana flipa con este producto de Mercadona y los españoles también: "No lo he visto nunca"

La usuaria de TikTok @stefanyrolong1, colombiana que vive en España, está provocando muchos comentarios en esa red social tras compartir un listado de productos del Mercadona con los que ha flipado porque no es habitual verlos en su país.

Entre todos ellos destaca el primero porque son muchos los españoles que han señalado que ellos tampoco lo habían visto jamás, al menos en Mercadona: la sangre hervida de pollo.

"Lo de la sangre hervida no lo había visto nunca (soy española)", dice una usuaria. Otra añade: "23 años aquí en España y jamás he visto sangre hervida en el Mercadona! en todo caso en casquería! y en Colombia la usamos para hacer morcilla!".

La propia autora ha replicado a ese comentario: "Sí, claro, yo sé que en Colombia se usa para hacer morcilla pero no la había visto así compacta, ni la había visto en el supermercado jejeje sabía que la hacían con sangre pero nunca la veía".

En la misma línea, otra persona apunta: "Solo he visto tres cosas en el Mercadona de mi zona.. las demás se me hacen raras también a mí 😂". Y otra más: "Lo de la sangre hervida no lo he visto nunca y soy española 😂🤣".

Entre las otras cosas de Mercadona que han sorprendido a la usuaria están también los pollos picantones, las codornices, el pato, el conejo, el huevo hilado y los sesos de cerdo.